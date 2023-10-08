高雄男紅燈前惡搞 攀貨卡躺床墊還比Ya女騎士看傻眼

高雄市一輛轎車前晚行駛在新興區忠孝一路與民生一路口停等紅燈，剛好前方一輛貨卡載運床墊，轎車男乘客竟下車，攀上貨卡後躺在床墊上比Ya留下「倩影」，讓一旁女騎士看傻眼；影片流出後，警方指，男子行為已違反道路交通管理處罰條例第81條，將通知當事人到案開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今流傳一則影片，影片地點在高雄市新興區忠孝一路與民生一路路口，只見一輛轎車在路口停等紅燈時，前方停了一輛貨卡，貨卡上方載運一個大大床墊。

影片隨後可見轎車上副駕駛上的男乘客利用等紅燈之際，開啟車門，跑到前方貨卡旁，一個箭步攀上貨卡後，躺在床墊上嘻笑比Ya，誇張行徑讓一旁等紅燈的女騎士看傻眼。