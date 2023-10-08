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特技表演？高雄移動貨櫃車頂坐1人 還移動垂落電線恐挨罰
高雄有網友在抖音po出一段影片，影片中只見一輛移動貨櫃車行駛在林園區文賢南路，但車頂卻坐了1名紅衣男子，當貨櫃車行駛至空中垂落電線處，男子火速用手將電線移開，讓貨櫃車可通行，讓過往人車替他捏一把冷汗，警方指紅衣男行為已觸法，最高可罰1萬8000元。
網路社群「記者爆料網」今貼出一則影片，地點在高雄市林園區文賢南路上，只見一輛行駛中的貨櫃車車頂上坐了一名紅衣男子，貨櫃車行駛在馬路上，只要遇到在空中垂落的電線，怕貨櫃車扯落電線，紅衣男就會用手將電線拉高移開，讓貨櫃車可順利通行。
有網友感嘆: 「真的是各行各業的辛酸」、「好危險」，紅衣男的行徑，當下恐會從車頂掉下來或者被垂落的電線電擊，讓過往人車替他捏了一把冷汗。
林園警分局警方指出，有關網傳貨車車頂坐人移電線的影像，經查未接獲相關報案，檢視影片後，發現車頂的紅衣男行為已違反道路交通管理處罰條例第30條1項3、6、7款等規定，貨車運送途中附載作業人員乘坐不依規定、車廂以外載客以及載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
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