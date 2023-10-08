特技表演？高雄移動貨櫃車頂坐1人 還移動垂落電線恐挨罰

高雄有網友在抖音po出一段影片，影片中只見一輛移動貨櫃車行駛在林園區文賢南路，但車頂卻坐了1名紅衣男子，當貨櫃車行駛至空中垂落電線處，男子火速用手將電線移開，讓貨櫃車可通行，讓過往人車替他捏一把冷汗，警方指紅衣男行為已觸法，最高可罰1萬8000元。

網路社群「記者爆料網」今貼出一則影片，地點在高雄市林園區文賢南路上，只見一輛行駛中的貨櫃車車頂上坐了一名紅衣男子，貨櫃車行駛在馬路上，只要遇到在空中垂落的電線，怕貨櫃車扯落電線，紅衣男就會用手將電線拉高移開，讓貨櫃車可順利通行。

有網友感嘆: 「真的是各行各業的辛酸」、「好危險」，紅衣男的行徑，當下恐會從車頂掉下來或者被垂落的電線電擊，讓過往人車替他捏了一把冷汗。