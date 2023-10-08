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假交款真埋伏！男網路投資被騙40萬 警超商逮18歲車手

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名鄭姓男子近日在臉書社團認識一名網友，對方不斷推薦男子加入投資網站會員，還強調穩賺不賠，結果鄭男投入40多萬元才驚覺遭騙。6日警方請鄭男假意與嫌犯相約超商交款，經埋伏當場逮捕一名18歲盧姓車手並查扣30多萬元贓款，依法移送偵辦。

蘆竹警方5日接獲40多歲鄭姓男子報案，稱在臉書社團內與一名稱作「自由人FREEMAN」的網友加LINE，對方在LINE對話中一直慫恿他到某博弈網站投資，宣稱保證獲利、穩賺不賠，鄭男便依指示到該網站申請帳號，兩人隨後相約匯款及面交，結果事後鄭男才發現遭詐騙，損失新台幣40多萬元。

對此警方獲報後研議逮捕車手計畫，先請鄭男配合假意交款，6日與嫌犯相約在蘆竹區南竹路五段的超商面交，一名自稱是德樺專員的年輕男子進入超商，雙方確認身分完，詐欺車手便向鄭男收取2萬元，在超商內埋伏的員警見狀馬上一湧而上將人逮捕，當場查獲18歲盧姓車手並查扣相關物證及30多萬元贓款，依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

全案將依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
全案將依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警方查獲18歲盧姓車手並查扣相關物證及30多萬元贓款。記者周嘉茹／翻攝
警方查獲18歲盧姓車手並查扣相關物證及30多萬元贓款。記者周嘉茹／翻攝

車手 超商

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