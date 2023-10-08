假交款真埋伏！男網路投資被騙40萬 警超商逮18歲車手

桃園市蘆竹區一名鄭姓男子近日在臉書社團認識一名網友，對方不斷推薦男子加入投資網站會員，還強調穩賺不賠，結果鄭男投入40多萬元才驚覺遭騙。6日警方請鄭男假意與嫌犯相約超商交款，經埋伏當場逮捕一名18歲盧姓車手並查扣30多萬元贓款，依法移送偵辦。

蘆竹警方5日接獲40多歲鄭姓男子報案，稱在臉書社團內與一名稱作「自由人FREEMAN」的網友加LINE，對方在LINE對話中一直慫恿他到某博弈網站投資，宣稱保證獲利、穩賺不賠，鄭男便依指示到該網站申請帳號，兩人隨後相約匯款及面交，結果事後鄭男才發現遭詐騙，損失新台幣40多萬元。