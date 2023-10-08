詐團假冒地政事務所主管來電要個資 竹市籲民眾勿被騙

新竹市地政事務所近日接獲民眾通報，有人冒稱地政事務所主管通知其名下不動產遭不法人士申辦產權移轉，並希望提供個人身分資料確認。新竹市地政事務所強調這是詐騙，並鄭重澄清地政機關所有通知都以「書面」為原則，更不會僅以電話核驗身分，請民眾謹慎，提防受騙上當。

地政處指出，日前民眾去電地政事務所，請求確認有無王姓主管，以及個人不動產是否有遭冒名申辦案件而以電話要求配合調查等情事，地政事務所回覆根本沒有王姓主管，並協助查明並未有受理當事人產權異動的相關申請。

地政事務所說明，為確保產權移轉申請的正確性，案件受理後審查人員除核對地籍資料庫外，更會連線戶政機關查對申請人最新戶籍資訊，絕不會以電話來進行申請人身分核驗。另外，申請內容若有不充足情況，會以書面補正單通知申請人或代理人辦理。

地政事務所為方便申請人及時掌握申辦案件處理情形，地政事務所「案件辦理查詢」專區提供案件最新進度查詢，建議民眾多加利用。

另外「地籍異動即時通」服務，在地政事務所「收件」及「案件異動完成」時，都會以簡訊或電子郵件通知所有人，歡迎民眾向地所提出申請。