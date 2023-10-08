快訊

北市蛋商公會：本周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元高點

磁場修復、冷凍冰浴…頂尖運動員回春療法 專家這樣看

亞運空手道／一度把對手打到吐！谷筱霜勇闖金牌戰

詐團假冒地政事務所主管來電要個資 竹市籲民眾勿被騙

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市地政事務所近日接獲民眾通報，有人冒稱地政事務所主管通知其名下不動產遭不法人士申辦產權移轉，並希望提供個人身分資料確認。新竹市地政事務所強調這是詐騙，並鄭重澄清地政機關所有通知都以「書面」為原則，更不會僅以電話核驗身分，請民眾謹慎，提防受騙上當。

地政處指出，日前民眾去電地政事務所，請求確認有無王姓主管，以及個人不動產是否有遭冒名申辦案件而以電話要求配合調查等情事，地政事務所回覆根本沒有王姓主管，並協助查明並未有受理當事人產權異動的相關申請。

地政事務所說明，為確保產權移轉申請的正確性，案件受理後審查人員除核對地籍資料庫外，更會連線戶政機關查對申請人最新戶籍資訊，絕不會以電話來進行申請人身分核驗。另外，申請內容若有不充足情況，會以書面補正單通知申請人或代理人辦理。

地政事務所為方便申請人及時掌握申辦案件處理情形，地政事務所「案件辦理查詢」專區提供案件最新進度查詢，建議民眾多加利用。

另外「地籍異動即時通」服務，在地政事務所「收件」及「案件異動完成」時，都會以簡訊或電子郵件通知所有人，歡迎民眾向地所提出申請。

市府提醒，詐騙案件手法不斷更新，接獲類似假冒公務機關或有疑慮電話時，避免在電話中提供個人身分資料給他人，建議先向相關單位確認，也可撥打「165」專線由專人協助研判是否為詐騙事件，必要時立即向當地警察機關報案，記得多一分警覺、小心查證，減少被詐騙或個人資料被冒用風險。

新竹市地政事務所強調不會僅用電話通知要求提供身分證字號，呼籲民眾小心詐騙。圖／竹市府提供
新竹市地政事務所強調不會僅用電話通知要求提供身分證字號，呼籲民眾小心詐騙。圖／竹市府提供

詐騙 主管 新竹

延伸閱讀

8旬失智婦失蹤3天 竹市搜救人犬40小時山林尋獲送醫

檢舉達人個資遭披露 資安人士：身分證字號僅用Base64轉換易破解

外送員報復詐團提贓款花用 被逮冤喊「我也是被騙的」

洗產地美豬流入竹市1200公斤 衛生局稽查15家店已全賣完

相關新聞

影／國慶連假台中街頭傳毆人...「看一眼」惹禍警抓3人

台中市許姓男子等3人在今天凌晨前往中區一家餐酒館欲續攤，當時趙姓男子等4人在騎樓準備返家，未料許與趙「互看一眼」後，引來...

詐團假冒地政事務所主管來電要個資 竹市籲民眾勿被騙

新竹市地政事務所近日接獲民眾通報，有人冒稱地政事務所主管通知其名下不動產遭不法人士申辦產權移轉，並希望提供個人身分資料確...

8旬失智婦失蹤3天 竹市搜救人犬40小時山林尋獲送醫

新竹市8旬老婦人罹患失智症，5日在南大路一帶走失，消防局晚上9點獲報後考量天色昏暗情況緊急，隨即動員搜索，前天再加派人力...

小犬颱風夾帶大量鹽塵造成供電異常 南消協助清洗礙子

小犬颱風過境夾帶大量鹽塵，造成台南市安南等地區發生多起因礙子導致供電系統出現跳電、起火等事件，台南市消防局第六大隊消防人...

台南機車行爆炸起火 救出嗆傷老翁

台南安南區一間機車行昨天凌晨傳出火警，全棟一至三樓全面燃燒，機車行老闆父親受困二樓，消防局獲報救出受困老翁，凌晨兩點才將...

「移動神主牌」逆向駛上國三 夜太黑！驚魂怠速11公里

國道三號390公里九如路段今晚9時30分許，於北向車道上，有民眾發現居然有轎車慢速逆向行駛，國道公路警察局獲報後，趕緊派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。