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美籍男子逛街掉斜背包 熱心警使命必達快速尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

美籍楊姓男子來台南旅遊，昨天下午5點漫步在神農老街拍照後，返回住宿飯店才發現斜背包不見了，由於重要證件都放在斜背包內，他心急如焚、神情慌張的趕緊跑到台南市警二分局長樂派出所報案，警方受理後立即展開尋找，不到10分鐘即在神農街上尋獲，員警連絡美籍楊姓男子領回，讓他相當感動。

長樂派出所巡佐顏琦晉、警員陳冠廷，接獲27歲美國籍楊姓男子稱他在神農老街拍照後不慎遺失斜背包，他表示，他已多次來到台灣旅遊，此次來台南保存最好的老街景點拍照後，竟不慎遺失了斜背包，心想應該是將背包遺落在神農街，由於斜背包內有護照、證件及現金，心裡非常著急。

員警獲悉後立即趕往尋找，到達神農街現場附近調閱監視器及初步巡視，很快就發現美國籍楊男將斜背包放置在神農街上機車的座墊上，經檢視斜背包重要證件並無遺失，立即連絡美籍楊男領回。

當楊姓美國籍男遊客從員警手中接到斜背包後，再次確認所有物品都在時，對於斜背包失而復得感激萬分，直說台灣警察服務好，讓他在人生地不熟的地方，感受到台灣警察平易近人的一面，因此，非常感謝警方的幫忙讓他能繼續在台灣的旅程。

台南市警二分局表示，務必隨時確認隨身物品及財物，多一分注意、少一分煩惱；若有遺失物品及事故發生，可向鄰近警政單位尋求協助。

美籍楊姓男子(右2)不慎將隨身斜背包遺失，台南市警二分局長樂所員警使命必達，迅速尋回。記者黃宣翰／翻攝
美籍楊姓男子(右2)不慎將隨身斜背包遺失，台南市警二分局長樂所員警使命必達，迅速尋回。記者黃宣翰／翻攝

台南 美國 老街

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