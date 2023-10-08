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8旬失智婦失蹤3天 竹市搜救人犬40小時山林尋獲送醫

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市8旬老婦人罹患失智症，5日在南大路一帶走失，消防局晚上9點獲報後考量天色昏暗情況緊急，隨即動員搜索，前天再加派人力、出動搜救犬等擴大搜救行動，歷經40小時；終於昨天第3天下午在距離老婦住家近1公里處的山坡林間找到失蹤老婦，所幸婦人意識清楚、身體狀況穩定，並無大礙，平安獲救讓眾人放下心中大石。

新竹市消防局在颱風「小犬」逐漸遠離台灣的5日晚間9時許接獲民眾報案，表示有8旬婦人於5日下午在新竹市南大路一帶走失，到了晚上仍迷途未返家，親友也遍尋不著。消防局考量婦人罹患失智症且天色昏暗緊急，消防局立即展開搜索行動，並成立搜救前進指揮站，5日先動員14人次搜索。

消防局長李世恭表示，5日當晚搜索未果，6日上午6時許加派25人次消防人員、7人次義消人員、員警5人次，啟動第一階段分區搜尋行動，將約30公頃區域分割為14區，並利用搜救犬、無人機以及繩索救援進行搜索，也特別關注坡坎、排水溝、客雅溪沿岸等難以步行或廣大的地區，但仍未能尋獲老婦。

消防局、警察局昨天（7日）再度加派消防人員25人次、義消人員41人次和員警3人次，以人力和3隻搜救犬組成搜救隊伍，進行地毯式搜索，搜索範圍覆蓋各分區，終於在昨天下午12時43分成功尋獲婦人。

失智老婦被搜救人員與搜救犬尋獲時，是獨自坐在山坡上，經了解是自行行走到已距最後監視器畫面向上山坡100公尺、距離自家約950公尺處，老婦被發現時已耗盡體力，所幸經緊急救援評估意識清楚，趕緊送醫觀察。

市長高虹安得知婦人走失後每日都關心搜救進度，昨天下午消防局通報尋獲婦人後，也特別叮囑消防局關注婦人身體狀況，消防同仁尋獲婦人立即給予氧氣、毛毯保暖，直到將婦人送往醫院檢查後，她也放下心中的擔憂，特別感謝搜救團隊的努力及犧牲假期無私奉獻，圓滿完成任務。

搜救人員與搜救犬在山坡處找到迷途的失智老婦，所幸老婦意識清楚。圖／竹市府提供
搜救人員與搜救犬在山坡處找到迷途的失智老婦，所幸老婦意識清楚。圖／竹市府提供
新竹市8旬失智老婦5日晚上失蹤，消防局連日展開搜救行動並挺進山間救援。圖／竹市府提供
新竹市8旬失智老婦5日晚上失蹤，消防局連日展開搜救行動並挺進山間救援。圖／竹市府提供
新竹市8旬失智老婦5日晚上失蹤，消防局連日展開搜救行動並挺進山間救援。圖／竹市府提供
新竹市8旬失智老婦5日晚上失蹤，消防局連日展開搜救行動並挺進山間救援。圖／竹市府提供

老婦 失智症 搜救犬

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