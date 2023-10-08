小犬颱風夾帶大量鹽塵造成供電異常 南消協助清洗礙子

小犬颱風過境夾帶大量鹽塵，造成台南市安南等地區發生多起因礙子導致供電系統出現跳電、起火等事件，台南市消防局第六大隊消防人員，應台電所請，由台電人員斷電，並利用消防局提供的射水設備噴灑清洗礙子恢復供電。

小犬颱風罕見造成彰雲嘉沿海地區出現強風夾帶大量鹽塵、但無太大雨勢的特殊情況，本月6日下午一場毛毛小雨，反而加劇鹽塵附著於沿海地區每根電桿上的礙子，台電人員說，導致原已修復颱風造成的斷線斷桿等問題之外，還需更換礙子及清洗等作業後才能順利送電，兩階段作業極為少見，搶修耗力且費時。

台南市消防局局長李明峯獲知因電路供電起火問題，恐影響台南市民連假的心情，及消防弟兄疲於奔命處理火警，因此在台電請求支援協助下，即號召自願協助任務的消防局第六大隊弟兄協助清理。

消防人員以最精簡人力出動消防人車，協助操作車輛方式為主，由台電人員斷電並利用消防局提供的射水設備噴灑礙子，消防人員在旁警戒與技術指導，並於2小時內快速順利將礙子請洗完畢順利供電，整個下午也未再發生電線火警事件，可見成效；消防局說，未來也會將嘉勉這幾位自願協助的消防人員。