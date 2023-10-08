影／國慶連假台中街頭傳毆人...「看一眼」惹禍警抓3人

台中市許姓男子等3人在今天凌晨前往中區一家餐酒館欲續攤，當時趙姓男子等4人在騎樓準備返家，未料許與趙「互看一眼」後，引來許男等人不滿，直說「看三小」後，爆發徒手毆打的糾紛，警方據報到場，許等人被帶回派出所詢問，經查，此案為單純酒後口角引發糾紛，警詢後依聚眾鬥毆罪，移送許男等3人。

第一警分局大誠所在今天凌晨1時許獲報，中區柳川西路三段、民族路有人打架糾紛，員警獲報後立即啟動快打趕赴現場查處。

警方到場時已無打架情事，但仍有數人在現場酒醉叫囂，現場有趙姓（50歲）、林姓男子（49歲）等2人被打傷送醫，其餘現場許男（56歲）等5人則被帶回派出所詢問。

經查，當時許姓男子等3人有喝酒，欲前往案發地點附近的餐酒館「續攤」，當時趙姓男子（50歲）等4人則已結束消費，正在騎樓聊天，未料許要入店時，與趙男對上一眼，引來許的不滿，許等人與趙方爆發口角後，動手打人。

全案警詢後，將許男等3人，依聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦，另外追查是否有其他人涉案。