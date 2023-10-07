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「移動神主牌」逆向駛上國三 夜太黑！驚魂怠速11公里

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道三號390公里九如路段今晚9時30分許，於北向車道上，有民眾發現居然有轎車慢速逆向行駛，國道公路警察局獲報後，趕緊派員前往攔查，而該車駕駛竟是74歲老婦人，該婦人指稱夜晚燈光不明看錯標示，才會不慎開錯方向，逆上出口交流道。

據了解，婦人發現自己與其他用路人行駛方向錯誤，仍舊慢速逆向開了11公里才被警方攔查，而警方當下查看發現，她竟是高齡七旬的老婦人，也替她捏了把冷汗。

國道公路警察局指出，老婦駕駛的轎車一路逆向行駛在內側車道，警方依規定向老婦開單舉發，依道路交通管理處罰條例，在高速公路逆向行駛，最高可處3萬6000元罰鍰，而這場老婦人的烏龍驚魂記，在警方即時協助下，終於平安落幕。

老婦所駕駛的轎車一路逆向行駛在內側車道，從國三390公里至401公里處，約11公里車程。記者古和純／翻攝
老婦所駕駛的轎車一路逆向行駛在內側車道，從國三390公里至401公里處，約11公里車程。記者古和純／翻攝

老婦 國道 車道

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