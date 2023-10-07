一個右轉未注意 小貨車撞倒機車 女騎士卡車底救出命危
林姓貨車司機今天下午開車右轉新北市新莊區思源路230巷，不慎撞倒機車，胡姓女騎士人車滑摔卡困貨車車底。新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助胡女脫困，檢視她已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，目前尚未脫離險境。肇事林男沒有酒駕胡女抽血待驗，事故原因有待警方調查釐清。
據了解，林姓貨車司機（37歲）今天下午3時52分左右，開著一輛3.5頓小貨車外出送貨，途中行經新北市新莊區思源路準備右轉進入230巷，卻不慎與同行方向胡姓女子（29歲）所騎乘機車發生碰撞。
撞擊瞬間導致胡女人車滑摔頭部重創，當場被捲入貨車底下動彈不得。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛9輛、消防員19人趕抵現場救援。經使用破壞器材協助胡女脫困，檢視她已無生命徵象，緊急施以CPR、AED電擊，頸圈、長背板固定旋即送醫急救。
目前胡女未脫離險境，持續搶救。肇事司機林男沒有酒駕，胡女抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查才能釐清。
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