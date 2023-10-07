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高雄公車違規急轉彎超車 警查證屬實將開罰

中央社／ 高雄7日電

高雄一輛公車昨天在路口轉到外車道後，閃雙黃燈便急速左轉彎超車，迫使先轉彎自小客車讓道，全程被錄影上傳。警方今天表示，將主動查證舉發，最高可處上萬罰鍰。

有民眾向「記者爆料網」提供一段影片，內容為高雄一輛公車行經苓雅區和平一路與五福一路口時，突然在停紅燈時先由內車道轉到外側，再待路燈變為綠燈時閃雙黃燈，從外側加速超車急左轉，並迫使被超車的車輛讓道。全程驚險過程被民眾錄下上傳。

高雄市政府警察局苓雅分局中午表示，此案發生於昨天下午5時許，公車違規駕駛行為違反道路交通管理處罰條例48條1項4款，多車道左轉彎，不先駛入內側車道，處新台幣600元以上，1800元以下罰鍰。

此外，公車駕駛還涉犯道路交通管理處罰條例第53條第1項，行經有燈光號誌管制交岔路口闖紅燈者，處1800元以上，5400元以下罰鍰；第42條不依規定使用燈光（方向燈）者，處1200元以上，3600元以下罰鍰，警方也將主動查證舉發，維護所有用路人安全。

高雄市政府交通局發布訊息回應，經查證違規車輛為王姓駕駛，王男昨天駕駛72路線公車，原於和平路上內側車道排隊等左轉，但卻未依序變換車道搶快違規左轉，違反道路交通管理處罰條例部分，將移請警方開單。另針對客運業者管理部分，交通局將依補貼作業規定開罰扣款，並納入公車服務品質評鑑扣分。

交通局指出，經查王姓駕駛未發生過重大違規，已要求漢程客運檢討加強駕駛長管理督導，重新安排駕駛進行行車安全教育訓練，以維護民眾搭乘權益及其他用路人行車安全。

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