新北新莊小貨車撞機車 女騎士卡困車底送醫命危

今天下午新北市新莊區思源路230巷口發生貨車撞機車意外，導致女騎士人車滑摔受困貨車車底。新北市消防局獲報出動人車趕抵，9分鐘後協助女騎士脫困，檢視她現場已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，目前尚未脫離險境持續搶救，肇事雙方酒測待驗，事故原因則須調查釐清。

據了解，一輛3.5頓小貨車今天下午3時52分左右，行經新北市新莊區思源路230巷口，不慎與一輛機車發生碰撞，導致女騎士人車滑摔，當場被捲入車底下動彈不得。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛9輛、消防員19人趕抵現場救援。