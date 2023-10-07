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新北新莊小貨車撞機車 女騎士卡困車底送醫命危

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午新北市新莊區思源路230巷口發生貨車撞機車意外，導致女騎士人車滑摔受困貨車車底。新北市消防局獲報出動人車趕抵，9分鐘後協助女騎士脫困，檢視她現場已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，目前尚未脫離險境持續搶救，肇事雙方酒測待驗，事故原因則須調查釐清。

據了解，一輛3.5頓小貨車今天下午3時52分左右，行經新北市新莊區思源路230巷口，不慎與一輛機車發生碰撞，導致女騎士人車滑摔，當場被捲入車底下動彈不得。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛9輛、消防員19人趕抵現場救援。

經使用相關搜救器具協助女騎士脫困，檢視她已無生命徵象，緊急施以CPR、AED電擊、頸圈、長背板固定旋即送醫急救，目前女騎士尚未脫離險境。肇事雙方酒測待驗，事故確切原因及責任歸屬，則待警方調查釐清。

今天下午新北市新莊區思源路230巷口發生貨車撞機車意外，女騎士送醫急救目前尚未脫離險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區思源路230巷口發生貨車撞機車意外，女騎士送醫急救目前尚未脫離險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區思源路230巷口發生貨車撞機車意外，女騎士送醫急救目前尚未脫離險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區思源路230巷口發生貨車撞機車意外，女騎士送醫急救目前尚未脫離險。記者曾伯愷／翻攝

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