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澎湖「白沙之星」擱淺 海巡人員馳援所幸船員均安

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖縣航行於吉貝與白沙的交通船「白沙之星」，今天中午傳出在吉貝港嘴外航道第一根指示燈附近擱淺，所幸當時還沒載旅客，船上4員均安，已連繫救援，海巡署獲報已前往現場，將待漲潮時拖帶回港。

「白沙之星」今天上11點左右由吉貝往白沙赤崁碼頭航行，疑因海象不好，剛駛出港外就在航道第一根指示燈擱淺，船上有4名人員，尚未搭載旅客，亦無立即性危險。否則滿載人數可達80人，加上行李重量，後果難以想像。

地方上傳出，由於吉貝某戶人家8日要辦喜事，不少親友團由台灣及澎湖本島趕回，「白沙之星」支援載運，才會空船由吉貝出發，準備到白沙赤崁港接送親友團，結日卻發生擱淺意外。

海巡署第七岸巡隊指出，事發後，鄉長及消防隊已攜帶抽水泵前去協助，約下午3點20分開始拖帶，航向吉貝。

澎湖縣航行於吉貝與白沙的交通船「白沙之星」今天中午傳出在吉貝港嘴外航道第一根指示燈附近擱淺海巡署獲報已前往現場拖帶回港。記者王昭月／翻攝
澎湖縣航行於吉貝與白沙的交通船「白沙之星」今天中午傳出在吉貝港嘴外航道第一根指示燈附近擱淺海巡署獲報已前往現場拖帶回港。記者王昭月／翻攝
澎湖縣航行於吉貝與白沙的交通船「白沙之星」（右）今天中午傳出在吉貝港嘴外航道第一根指示燈附近擱淺，海巡署獲報已前往現場拖帶回港。記者王昭月／翻攝
澎湖縣航行於吉貝與白沙的交通船「白沙之星」（右）今天中午傳出在吉貝港嘴外航道第一根指示燈附近擱淺，海巡署獲報已前往現場拖帶回港。記者王昭月／翻攝

海巡署 澎湖縣

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