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澎湖「白沙之星」擱淺 海巡人員馳援所幸船員均安
澎湖縣航行於吉貝與白沙的交通船「白沙之星」，今天中午傳出在吉貝港嘴外航道第一根指示燈附近擱淺，所幸當時還沒載旅客，船上4員均安，已連繫救援，海巡署獲報已前往現場，將待漲潮時拖帶回港。
「白沙之星」今天上11點左右由吉貝往白沙赤崁碼頭航行，疑因海象不好，剛駛出港外就在航道第一根指示燈擱淺，船上有4名人員，尚未搭載旅客，亦無立即性危險。否則滿載人數可達80人，加上行李重量，後果難以想像。
地方上傳出，由於吉貝某戶人家8日要辦喜事，不少親友團由台灣及澎湖本島趕回，「白沙之星」支援載運，才會空船由吉貝出發，準備到白沙赤崁港接送親友團，結日卻發生擱淺意外。
海巡署第七岸巡隊指出，事發後，鄉長及消防隊已攜帶抽水泵前去協助，約下午3點20分開始拖帶，航向吉貝。
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