澎湖「白沙之星」擱淺 海巡人員馳援所幸船員均安

澎湖縣航行於吉貝與白沙的交通船「白沙之星」，今天中午傳出在吉貝港嘴外航道第一根指示燈附近擱淺，所幸當時還沒載旅客，船上4員均安，已連繫救援，海巡署獲報已前往現場，將待漲潮時拖帶回港。

「白沙之星」今天上11點左右由吉貝往白沙赤崁碼頭航行，疑因海象不好，剛駛出港外就在航道第一根指示燈擱淺，船上有4名人員，尚未搭載旅客，亦無立即性危險。否則滿載人數可達80人，加上行李重量，後果難以想像。

地方上傳出，由於吉貝某戶人家8日要辦喜事，不少親友團由台灣及澎湖本島趕回，「白沙之星」支援載運，才會空船由吉貝出發，準備到白沙赤崁港接送親友團，結日卻發生擱淺意外。