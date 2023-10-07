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國慶連假首日交通事故多... 國1北上39.7K貨車翻覆 電子器材掉滿地

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天中午國道一號高速公路北上39.7公里處小貨車不慎翻覆，車斗後電子器材掉落一地，車內2人自行爬出車外，肢體多處擦挫撕裂傷。新北市消防局獲報出動人車趕抵協助送醫急救，所幸皆無大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓男子（63歲）今天中午12時18分左右開著一輛貨車，載同陳姓男子（25歲）準備將車斗後電子器材載運到指定地點，未料貨車行經國道一號高速公路北上39.7公里處下坡路段，林男疑因操作不慎失控翻覆，導致車斗後電子器材掉落一地。現場5車道，一度占用外側輔助2車道，造成後方車流回堵。

國道警方、新北市消防局獲報出動人車趕抵，林、陳兩男已自行脫困呆站路肩待援。救護人員檢視兩人雙手多處擦挫、撕裂傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事駕駛林男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。

國道警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要分心或疲勞駕駛，以免遇到狀況應變不及。

國道一號高速公路北上39.7公里處，小貨車不慎翻覆造成2傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北上39.7公里處，小貨車不慎翻覆造成2傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北上39.7公里處，小貨車不慎翻覆造成2傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北上39.7公里處，小貨車不慎翻覆造成2傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北上39.7公里處，小貨車不慎翻覆造成2傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北上39.7公里處，小貨車不慎翻覆造成2傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北上39.7公里處，小貨車不慎翻覆造成2傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北上39.7公里處，小貨車不慎翻覆造成2傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

國道 酒駕

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