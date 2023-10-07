影／AI教父帶你飆股 假冒名人名號詐騙 面交取款GG了

打著AI教父黃仁勳名號，聲稱可帶你飆股，假冒名人詐騙，詐騙集團車手蔡姓男子掛著偽造假證件上門找被害人面交取款，為埋伏等候多時的新北警方當場包圍逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和警分局秀朗派出所日前接獲民眾報案，指稱今年4月在網路上看到投資股票訊息，加入自稱「黃仁勳」之人的line群組「精英課堂-飆股」，群組不時提供盯盤、報股等服務，被害人信以為真，自今年5月起迄今多次以面交方式，支付投資款項共計250多萬元，近日因遲遲未取得投資獲利款項始發現遭詐騙，到派出所報案。

警方獲報後檢視被害人手機內群組對話，確定為詐騙集團慣用的詐騙手法，請被害人持續與該詐欺集團成員聯繫投資事宜，並以繳交投資款項為由，與詐騙集團約定時間、地點進行面交，警方專案小組人員於約定處所周邊埋伏蒐證，趁詐團車手蔡姓男子（22歲）出面取款時，當場包夾逮人，查扣偽造工作證、犯案用行動電話、款項收據等證物，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時持續溯源追查上游幕後詐欺集團。