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影／超狂公車強迫超車 警方檢視影片開罰
高雄市1輛公車昨天在路口要超車，卻轉到外車道後，進入路口時沒打方向燈便快速左轉彎，迫使旁車讓道，令路人吃驚。警方今天表示公車違規轉彎，將主動查證舉發。
據了解，這輛「72A」路公車昨天下午5時，經過高雄市苓雅區和平一路與五福一路口，突然在停紅燈時，由內車道轉出外車道，綠燈亮起，便閃雙黃燈加速超車，在路口左轉，迫使被它超車的黑色休旅車讓道。路人錄下影片貼網，有人直稱，「簡直是頭文字D公車版」。
高雄市警苓雅分局檢視影片，並調閱路口監錄畫面，發現這輛公車在路口「多車道左轉彎，不先駛入內側車道」，違反道路交通管理處罰條例，可處600元至1800元罰鍰，另不依規定使用方向燈，可處1200元至3600元罰鍰，警方將主動查證舉發，維護所有用路人安全。
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