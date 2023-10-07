影／超狂公車強迫超車 警方檢視影片開罰

高雄市1輛公車昨天在路口要超車，卻轉到外車道後，進入路口時沒打方向燈便快速左轉彎，迫使旁車讓道，令路人吃驚。警方今天表示公車違規轉彎，將主動查證舉發。

據了解，這輛「72A」路公車昨天下午5時，經過高雄市苓雅區和平一路與五福一路口，突然在停紅燈時，由內車道轉出外車道，綠燈亮起，便閃雙黃燈加速超車，在路口左轉，迫使被它超車的黑色休旅車讓道。路人錄下影片貼網，有人直稱，「簡直是頭文字D公車版」。