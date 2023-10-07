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影／警方剛臨檢 網傳高雄某夜店開幕就打群架
網傳高雄市新興區某夜店，昨晚剛開幕，就發生打群架事故。影片經貼上網，畫面內容毫無秩序，並出現多名白衣男圍毆1名黑衣男子。警方表示沒接獲報案，影片是否同一家夜店仍待查。
高雄市警新興分局今天下午表示，有關網傳夜店發生衝突糾紛影片，經調閱相關報案紀錄，並無接獲任何商家報案有肢體衝突情形，針對上述影片中顧客肢體衝突糾紛，將會持續調查並通知該商家，釐清影片中事件原因。
據了解，網傳影片所指的夜店，在高雄市新興區復興二路某大樓內，昨天晚間剛開幕，新興警分局曾去臨檢，但沒發生事故。
今天影片流傳，內容是有多名白衣男子圍毆黑衣男子，影片僅17秒，不能確定影片內容是否是昨晚開幕的夜店。員警因昨晚第一次去臨檢，表示「很像」這家夜店，但不能肯定，上午曾聯絡夜店負責人，可是沒接電話，夜店也還沒營業，是否昨晚發生鬥毆衝突，還待查明。
新興警分局表示，針對轄內夜店、酒吧、舞廳等治安顧慮場所，皆有依轄區治安狀況規劃臨檢勤務，後續將會加強各易滋事場所臨檢工作，並要求業者加強自主管理，基於對暴力零容忍，如有發現任何不法或違規情形將依法查處，絕不寬貸。
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