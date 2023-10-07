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國慶連假首日國道車流湧入 高雄路段追撞頻傳
國慶連假今年從10月7日至10月10日共有4天，連假首日國道就持續湧入大小車流，自上午起，高雄段中寮隧道口發生2車追撞意外，一度回堵數公里，而鼎金系統自由路口、岡山楠梓段及高科段，陸續皆有2至4車事故發生，所幸目前皆無人員受傷；警方提醒，善用1968軟體，可避開塞車路段。
小犬颱風遠離，國慶連假首日南部天氣晴朗，不少民眾攜家帶眷上國道到外縣市出遊，也因此，今天國道車流比起平時假日明顯流量增多，一上午國一、國三、國十，高雄區段至少出現4起追撞意外，雖略造成回堵壅塞，國道公路警察局不敢大意，趕緊通知拖吊業者移除事故車輛，車流消化也快。
國道公路警察局指出，自今天起，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，建議民眾上路前使用手機軟體1968確認即時路況，並善用替代道路，可避開壅塞路段。
此外，若車輛行駛國道有怠速情況，依道路交通管理處罰條例，可處最高6000元罰鍰；若在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處最高3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。
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