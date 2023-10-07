快訊

亞運棒球／「兵役之戰」不會告吹 韓媒有信心：球場排水佳

突發文「承諾像泡沫」網友瘋猜與JYP有狀況？子瑜媽回應了

亞運滑輪／第18金！女子花式洪筱晴、張緻如金包銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假首日國道車流湧入 高雄路段追撞頻傳

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國慶連假今年從10月7日至10月10日共有4天，連假首日國道就持續湧入大小車流，自上午起，高雄段中寮隧道口發生2車追撞意外，一度回堵數公里，而鼎金系統自由路口、岡山楠梓段及高科段，陸續皆有2至4車事故發生，所幸目前皆無人員受傷；警方提醒，善用1968軟體，可避開塞車路段。

小犬颱風遠離，國慶連假首日南部天氣晴朗，不少民眾攜家帶眷上國道到外縣市出遊，也因此，今天國道車流比起平時假日明顯流量增多，一上午國一、國三、國十，高雄區段至少出現4起追撞意外，雖略造成回堵壅塞，國道公路警察局不敢大意，趕緊通知拖吊業者移除事故車輛，車流消化也快。

國道公路警察局指出，自今天起，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，建議民眾上路前使用手機軟體1968確認即時路況，並善用替代道路，可避開壅塞路段。

此外，若車輛行駛國道有怠速情況，依道路交通管理處罰條例，可處最高6000元罰鍰；若在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處最高3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

國一高科段今天上午出現「紫爆」壅塞情況，回堵將近2公里。記者古和純／翻攝
國一高科段今天上午出現「紫爆」壅塞情況，回堵將近2公里。記者古和純／翻攝

國道 連假 車禍 國慶

延伸閱讀

不斷更新／連假首日國道一早多路段紫爆 高公局曝好走時段避7地雷

高雄租客問租處只有冷磚要用哪款暖爐 網神回這句笑翻

朱立倫國慶連假首日赴竹縣輔選 力讚林思銘優秀立委

新竹巨城迎接4天國慶連假 推街頭藝術節、美食快閃店

相關新聞

影／台南機車行今晨傳爆炸聲起火 消防員救出1名嗆傷老翁

台南安南區公學路二段路上一機車行，今天凌晨0時10分傳出火警，現場傳出連續爆炸聲，火勢一發不可收拾，消防局據報後調派大批...

台62線西向大貨車凌晨自撞 石棉瓦滿地釀7車破胎封2小時

台62線東西向快速道路基隆路段，今天凌晨1點多，一輛型貨車自撞路邊牆面，導致車上裝載的大批石棉瓦散落在路上，由於尖銳破損...

影／疑手煞車失靈 施工卡車滑入石梯港壓垮膠筏還漏油

花蓮縣豐濱鄉石梯漁港正進行港區清淤工程，一輛施工卡車疑似手煞車失靈，6日下午突然滑入港區，雖卡在碼頭邊，但壓垮2艘膠筏。...

國慶連假首日國道車流湧入 高雄路段追撞頻傳

國慶連假今年從10月7日至10月10日共有4天，連假首日國道就持續湧入大小車流，自上午起，高雄段中寮隧道口發生2車追撞意...

外送員報復詐團提贓款花用 被逮冤喊「我也是被騙的」

美食外送員陳姓男子因缺錢上網小額貸款，卻被詐團騙得其存摺、提款卡，帳號被列為警示帳戶。陳男異想天開把另一個未列警示帳戶內...

影／不爽友人酒駕遭連坐 台南男汙損警用安全帽下場慘

台南31歲陳姓男子昨晨開車搭載鄭姓、楊姓2名友人，因車速忽快忽慢且跨越雙黃線，遭市警二分局員警攔下，陳呼氣酒測值高達1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。