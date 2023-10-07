影／不爽友人酒駕遭連坐 台南男汙損警用安全帽下場慘

台南31歲陳姓男子昨晨開車搭載鄭姓、楊姓2名友人，因車速忽快忽慢且跨越雙黃線，遭市警二分局員警攔下，陳呼氣酒測值高達1.17毫克，依涉公共危險罪送辦，同行2男也開單舉發，24歲鄭不爽將員警安全帽棄置暗巷又拿砂土汙損，被監視器拍個正著，再依社維法、公共危險罪究辦。

市警二分局海安派出所員警黃揚傑等人昨晨2時30分許在金華路與臨安路口，發現陳駕車速度忽快忽慢且有跨越雙黃線等違規，攔下檢查發現他下車站立不穩、滿身酒氣，經呼氣酒測嚴重超過標準，當場依涉公共危險罪送辦並代保管車輛。

至於同行喝酒車內鄭姓、楊姓2名友人，員警也依道路交通管理處罰條例第35條第8項開單舉發，依法可裁處6000元至1萬5000元罰鍰。

然而，員警將陳押解返所偵辦案件時，將警用機車及安全帽暫停在路旁騎樓下，未料鄭不滿朋友及自身遭取締，一個人鬼崇的走到警用機車旁，拿起員警安全帽往昏暗巷道走去，先將安全帽棄置路旁，事後覺得不妥，又返回拿起盆栽砂土汙損後再偷偷放回警用機車上。種種行為也為周邊監視器拍個正著。

員警察覺安全帽遭汙損，立即調閱監視器鎖定24歲鄭男涉案，多名警力展開線上搜巡，1小時後發現他騎機車出現在民生與金華路口。經攔下盤詢及呼氣酒測值達0.22毫克，當場依法舉發代保管車輛外，汙損員警安全帽部分則依違反社會秩序維護法究辦。

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