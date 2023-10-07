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高雄婦迷直播補財庫 不理警勸說丟車離去
高雄沈姓婦人昨天到銀行匯款，行員擔心她受騙，通報員警到場勸說，得悉她見網路直播平台，聽說可以線上匯款「補財庫」，員警一再勸她別受騙，但她拒絕警方勸說，竟丟下腳踏車離去。
高雄市警小港分局表示，昨天下午2時許，沈姓女子（58歲）到高雄市小港區高雄第三信用合作社小港分社，要匯款1000元，問她用途，她說看網路「補財庫」，行員擔心她受騙，才通知小港警分局漢民派出所員警到場。
警方問出，沈婦在臉書上某直播平台粉絲團，聽直播主說稱能幫人「補財庫」，沈婦深信不疑，便去信合社匯款。員警告訴她網路詐騙多，要沈婦別匯款，沈婦不理警方勸說，態度堅決稱她沒被騙，但拗不過員警，錢沒匯出，氣沖沖跑出信合社，員警和行員追出，沈婦，氣得丟下腳踏車，轉頭離去，令員警傻眼。
小港警分局表示，網路詐騙盛行，切勿聽信來路不明的網路廣告或平台，匯款前務必小心求證，如有疑問，請撥打110或165反詐騙專線諮詢，以防遭人詐騙，血本無歸。
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