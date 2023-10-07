今凌晨淡水民宅竄火煙 新北消防18車47人馳援
今天凌晨新北市淡水區新民街278巷一棟社區大樓冒出大量火煙，新北市消防局獲報出動人車趕抵，布水線上樓破門灌救，並救出一名睡夢中男子，所幸沒有受傷。現場燒毀一台洗衣機，初估燃燒面積約3平方公尺，起火原因待查。
據了解，新北市淡水區新民街278巷一棟社區大樓2樓，今天凌晨2時49分左右冒出大量濃煙。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛18車、消防員47人前往救援，經布水線上樓破門入內，赫見為陽台一台洗衣機竄火立即灑水灌救。
消防員滅火同時，於屋內臥房救出還在睡夢中的高姓男子（46歲）護送下樓檢視沒有外傷無需就醫。消防員殘火處理，現場燒毀一台洗衣機及周邊雜物，初估燃燒面積約3平方公尺，確切起火原因有待火場鑑識人員調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德提醒，家電用品平時應注意使用狀況，尤其是高功率家電，務必養成定期保養或找專業技術人員協助檢修。同時，使用高功率電器避免使用延長線、避免與其它高功率電器共用插座，以免因電壓超過負載而釀災。
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