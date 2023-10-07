酒駕逆向盧小小被開單扣車 還嗆警：對你績效有幫助？

台中19歲姚姓男子和朋友到夜店喝完酒，卻騎車逆向一轉彎就和巡邏員警面對面，警方立即攔查、要求酒測，姚一下說沒喝酒、又稱是用腳划車，但騎車模樣全被監視器拍下，姚這才同意受測他見呼氣質達0.19，還嗆警方「多開這個對你績效有幫助嗎？」仍被開單、拆卸車牌移置保管。

台中第4分局指出，大墩派出所警員葉柏逸、吳祥豪9月29日巡邏經惠文路見1名騎士逆向，騎車的姚姓男子辯稱「我沒有喝酒啊」，警方質疑「你逆向違規騎過來啊」，姚一再堅持說「我沒有騎啦」、「我是用腳划的」、「我用牽車的」。

警方告知「路口四周都是監視器，一調出來就知道了」，姚還無所謂說「你要調也是可以啊」、「我沒有補油門啊」、「你有聽到嗯～的引擎聲嗎？」「你要舉證啊」，警方也回「你要看到影片才要吹酒測器嗎？」

警方最後出示路口監視器，清楚拍到姚騎乘機車開大燈，且逆向行駛一轉彎就碰到警察的畫面，姚這才無法狡辯同意酒測，其呼氣值達每公升0.19毫克後，雖未達0.25公共危險門檻，但仍須製單扣車。

警方告知其權利義務後，姚又再質疑稱「其實你也可以選擇開我逆向就好」，甚至還嗆「多開一個對你的績效有幫助嗎？」警方本於職權說明依法處理程序，也表示當然除了酒駕、逆向也都會開，姚最終才無話可說。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康