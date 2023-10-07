新北驚傳男子從橋上墜落 命危送醫搶救中

新北市新店區中安大橋今早傳出一名男子從橋上墜落橋下溪谷，當場失去生命意識，命危送醫搶救中。至於男子為何原因從橋上墜落，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天上午8時42分獲報，有人墜落新店區中安大橋下新店溪畔，消防人員趕抵現場，發現一名男子躺在新店區中安大橋，往祥和路與挖子橋路口下方新店溪河床，由於該處車輛無法進入，找來吊車吊掛，才順利將傷者救起，由救護人員送往新店慈濟醫院

據了解，經警方檢視其隨身攜帶黑色背包，初步掌握其身分為張姓男子（33歲）並已連繫家屬趕往醫院，至於張男為何會墜落在橋下，現由警方調查釐清中。

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