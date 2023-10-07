影／桃園轎車停等紅燈突暴衝連環撞7車 1騎士倒地送醫不治

59歲的楊姓轎車駕駛行經桃園平鎮龍南及新生路口時，因不明原因暴衝闖越紅燈，撞上綠燈直行於新生路上70歲的李姓駕駛，再撞上同向行駛的5部轎車、貨車及49歲曾姓機車駕駛，造成曾男身上多處擦、挫傷及氣血胸，經送醫急救仍宣告不治，警詢後將楊依過失致死罪送辦。

昨下午2時46分許，楊婦原本在停等紅燈，車輛卻突然暴衝撞及李婦，只見李婦駕駛的黑色轎車被撞後轉了一圈倒退停在路邊，右後方車殼嚴重凹毀變形。

而楊婦持續直行暴衝，撞上同向行駛的5部轎車、貨車及49歲曾姓機車駕駛，約650公尺後撞上電線桿車輛才停止。造成曾男身上多處擦、挫傷及氣血胸，經送醫急救仍宣告不治。

而楊婦及李婦則些微擦挫傷，送醫後無礙。不過一旁停放在路邊的轎車也被波及，車輛嚴重變形扭曲，可見當時速度及撞擊力道之大。