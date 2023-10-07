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農場挖土機被偷藏蘭陽溪畔 宜蘭警識破可疑貨車人贓俱獲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯疑似熟悉地理環境，閃避監視器，偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊，一度讓警方查不到人。三星警分局連日加強深夜巡邏，並在河床埋伏，昨天凌晨在蘭陽溪附近道路發現形跡可疑貨車正載著挖土機，當場人贓俱獲。

三星警分局表示，挖土機遭竊案發生後，員警調閱周圍監視器均無進展，研判犯嫌為閃避監視器，可能先將挖土機藏匿附近山域，再伺機載離或駕車從蘭陽溪河床逃逸，於是要求牛鬥、大同等鄰近派出所聯合編排組合警力，日以繼夜針對可疑處所、山域、溪床等加強巡邏。

昨天凌晨2點多，大同所所長唐旻及牛鬥所所長許維棟、山警許家榮擔服組合警力巡邏勤務時，在天送埤台7丙線附近發現一輛載有挖土機的貨車非常可疑，與報案人所描述的挖土機類似，經上前攔檢盤查，發現就是失竊的挖土機，通知被害人指認無誤後，當場把人車扣下。

經調查，該農場以挖土機整地，鑰匙沒有拔，劉姓、王姓犯嫌趁著深夜以貨車載走挖土機藏在蘭陽溪的邊坡隱匿處，昨天凌晨摸黑，要從蘭陽溪開上道路載走，被警方逮到。全案依刑法竊盜、贓物 罪嫌，移請宜蘭地方檢察署偵辦，全案歷經20餘天鍥而不捨，終於破案減少被害人損失。

宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供
宜蘭某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊。過了20幾天，趁著昨天凌晨2點多，嫌犯摸黑要把挖土機載走時被警方逮到，人贓俱獲。圖／警方提供

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