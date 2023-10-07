農場挖土機被偷藏蘭陽溪畔 宜蘭警識破可疑貨車人贓俱獲

宜蘭三星鄉某休閒農場於上月中旬發生挖土機遭竊案，嫌犯疑似熟悉地理環境，閃避監視器，偷了挖土機後藏匿在蘭陽溪邊，一度讓警方查不到人。三星警分局連日加強深夜巡邏，並在河床埋伏，昨天凌晨在蘭陽溪附近道路發現形跡可疑貨車正載著挖土機，當場人贓俱獲。

三星警分局表示，挖土機遭竊案發生後，員警調閱周圍監視器均無進展，研判犯嫌為閃避監視器，可能先將挖土機藏匿附近山域，再伺機載離或駕車從蘭陽溪河床逃逸，於是要求牛鬥、大同等鄰近派出所聯合編排組合警力，日以繼夜針對可疑處所、山域、溪床等加強巡邏。

昨天凌晨2點多，大同所所長唐旻及牛鬥所所長許維棟、山警許家榮擔服組合警力巡邏勤務時，在天送埤台7丙線附近發現一輛載有挖土機的貨車非常可疑，與報案人所描述的挖土機類似，經上前攔檢盤查，發現就是失竊的挖土機，通知被害人指認無誤後，當場把人車扣下。