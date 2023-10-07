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台南男深夜回老東家丟擲鞭炮涉恐嚇 法官這理由判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子曾因積欠前東家吊車公司債務而被催討，今年4月4日晚間開車返回新化公司斜對面，點燃鞭炮後丟擲至公司前空地，發生爆裂物般的巨大聲響，嚇壞仍在上班的老闆夫妻，被依恐嚇罪嫌起訴，法官難以認定他藉由丟擲鞭炮傳達加害的訊息，不構成恐嚇罪，認蔡無罪。

同時，法官認為，蔡行為應屬社會秩序維護法所規定的妨害安寧秩序行為，應由警察機關依據社會秩序維護法的規定逕行處分或移送簡易庭裁處行政罰。

蔡姓男子說，當時只是剛好經過以前上班的吊車公司對面，心想那時間公司裡應該沒有人，所以點燃鞭炮丟過去公司前方的空曠處，他並不知道當時老闆夫妻還在公司裡面，「我並沒有恐嚇的意思」。

檢方認為，蔡點燃並從道路對面丟擲鞭炮到吊車公司前方停車場，全部過程都經過監視器錄影存證；經審理時當場播放，檢方認蔡的確涉及恐嚇。

台南地院指出，依錄影畫面及截圖照片顯示，吊車公司單獨位在道路邊，旁邊並沒有其他建築物或設施。參考蔡曾經在吊車公司工作，且有積欠公司債務而被催討，蔡聲稱剛好經過公司對面，一時興起點燃鞭炮朝向吊車公司外廣場丟擲，應是卸責之詞。

法官認為，燃放鞭炮會產生巨大的聲響，可能因而造成附近的人心理壓力或驚嚇恐懼，這是一般人都知道或曾經感受的生活經驗。但燃放鞭炮，在一般人的生活經驗上，難以認為傳達「加害的訊息」。這跟寄送子彈、紙錢明顯傳達取人性命的訊息有所不同。

同時，蔡隔個道路丟擲的鞭炮，引爆點距離當時老闆夫妻所在的辦公室，以及停放的大貨車，至少30公尺以上。該距離顯然超過一般鞭炮爆裂的範圍，更難由此行為感受或判讀到恐嚇的訊息。

台南地院認為，燃放鞭炮在一般人的生活經驗上，難以認為傳達加害的訊息，跟寄送子彈、紙錢明顯傳達取人性命的訊息有所不同，認不構成恐嚇罪。圖／本報資料照
台南地院認為，燃放鞭炮在一般人的生活經驗上，難以認為傳達加害的訊息，跟寄送子彈、紙錢明顯傳達取人性命的訊息有所不同，認不構成恐嚇罪。圖／本報資料照

恐嚇 老闆

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