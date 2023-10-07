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國3苗栗後龍交流道北上路段 清晨大貨車追撞聯結車1人受傷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國道3號苗栗後龍交流道附近的北上路段清晨6點多發生兩輛重車的追撞事故，其中一名駕駛受傷送醫，受這起事故影響，北上內側及中線車道封閉處理，直到上午8點5分排除後恢復通行，車禍原因及肇事責任待調查釐清。

警方初步調查，國道3號北上131.4公里處清晨6點30分發生事故，44歲呂姓男子駕駛的大貨車，不知何故追撞前方由35歲魏姓男子駕駛的半聯結車，魏姓駕駛頭部撕裂傷，意識清楚，送苗栗大千綜合醫院救治；現場內側及中線車道封閉處理，無法通行，直到上午8點5分排除後才恢復通行。

大貨車駕駛呂姓男子酒測值為零，半聯結車魏姓駕駛送醫檢傷治療中，是否飲酒尚待檢測。警方呼籲，駕駛人行駛國道時應隨時注意車前狀況，切勿疲勞駕駛，並應遵守速限並保持安全距離，以確保行車安全。

國道3號苗栗後龍交流道附近的北上路段清晨6點30分發生兩輛重車的追撞事故，其中一名駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
國道3號苗栗後龍交流道附近的北上路段清晨6點30分發生兩輛重車的追撞事故，其中一名駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
國道3號苗栗後龍交流道附近的北上路段清晨6點30分發生兩輛重車的追撞事故，其中一名駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
國道3號苗栗後龍交流道附近的北上路段清晨6點30分發生兩輛重車的追撞事故，其中一名駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
國道3號苗栗後龍交流道附近的北上路段清晨6點30分發生兩輛重車的追撞事故，其中一名駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
國道3號苗栗後龍交流道附近的北上路段清晨6點30分發生兩輛重車的追撞事故，其中一名駕駛受傷送醫。圖／民眾提供

國道 車道 車禍

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