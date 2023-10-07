國3苗栗後龍交流道北上路段 清晨大貨車追撞聯結車1人受傷

日本三大黑幫山口組、住吉會、稻川會近年不敵國內經濟衰退問題，加上日本警視廳對暴力團的取締日趨嚴格，讓日本黑幫成員幾乎已經沒有保護費可收，除了有限的賭博資金外，近來日本黑幫為了生存只好走上販毒老路。 說到毒品，安非他命是日本人的最愛，如同海洛因是台灣黑道眼中獲利保證；但日本以往的安毒都是從海外輸入，疫情解封因需求量增加，索性直接在境內開設工廠，台日警方不久前聯手破獲稻川會跨國製毒案，逮捕有稻川會背景的台籍毒販臧天寶，讓台日黑幫合作製毒、賣安毒問題浮上檯面。

2023-10-07 10:00