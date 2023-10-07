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影／台南機車行今晨傳爆炸聲起火 消防員救出1名嗆傷老翁
台南安南區公學路二段路上一機車行，今天凌晨0時10分傳出火警，現場傳出連續爆炸聲，火勢一發不可收拾，消防局據報後調派大批消防人車趕往滅火，隔壁2樓搶救出1名年約80歲受困老翁，疑有吸入性嗆傷，意識清醒送醫救治，而火勢延燒隔壁3戶，直至2時許火勢撲滅。
而起火的機車行為連棟建物2樓鋼筋混凝土、3樓屋頂為鐵皮加蓋，消防人員抵達到場後，拉水線射水搶救，但火勢猛烈，全棟1至3樓全面燃燒，並波及鄰戶。隨後傳出，機車行老闆一家住在隔壁，老闆父親受困2樓，經消防人員架梯，將他搬運下來，因嗆傷而送醫。
消防局調查，起火戶機車行外，火勢延燒3戶，救護人員將受困老翁送醫外，總計疏散12名民眾。而火勢於0時48分控制，2時08分撲滅，同時漏夜殘火處理及排煙作業，直至4時29分殘火處理完畢。
鄰居指出，約在凌晨0時10分左右，突聽到連續多聲爆炸聲，門窗都在震動，他們馬上跑出來看，發現隔壁機車行火警，火勢迅速燒了起來，發現情況不對勁，馬上叫家人都出來，並打119報案。
機車行老闆的母親表示，不知為何起火，可能是電線老舊所致。而機車行老闆申請火調，進一步釐清起火原因。消防局指出，起火原因仍待火場鑑識調查。
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