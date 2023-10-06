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雲林今晚仍有4千多戶停電 部分公所、警分局也成受災戶

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

受到小犬颱風衝擊，雲林沿海停電第三天，今晚仍有4千多戶停電，對不少受災戶來說今晚仍是漫漫長夜，雲林縣政府為此成立「輸電線路災害應變中心」，縣長張麗善表示，台電協助復電人力不足、未能掌握實際停電戶數，聯繫管道也不暢通，希望透過應變中心縮短應變時效，盡速復電。

台電雲林區處今晚表示，因為下午一場大雨又造成新的停電災情陸續傳進來，目前累計曾經停電戶數已經超過6萬5千戶，雖然已經全力搶修復電，許多地方已經恢復供電，但是因為又有新的停電災情，所以停電戶數的部分還是維持在4千餘戶。

目前已經再加派其他5個區處的人力支援，今晚將會持續投入搶修作業，希望能在明天之前順利復電。

雲林縣長張麗善除持續要求中央和台電加緊搶修外，為加速整體指揮動員效率，指示將災害應變中心屬性從原有的「風災應變中心」功能轉為專責處理電力系統修復「輸電線路災害應變中心」，縮短指揮應變時效，讓受災用戶能盡速復電。

張麗善表示，這次風災台電未能掌握實際的停電戶數，並未與各公所暢通聯繫管道，也接獲民眾反映客服電話打不通等問題，她要求台電公司應於各鄉鎮指定專人窗口與鄉鎮長直接聯繫，希望今晚能完成全面復電。

張麗善指出，台電公司協助復電人員不足，在人力配置方面應盡速調派支援人力，另外縣內部分公所與警分局仍尚未復電，影響公務執行，希望台電盡速修復，以維護民眾權益。

台灣電力公司雲林區營業處長龔良智表示，小犬颱風因強風無雨，雲林地區受強風夾帶大量鹽塵，造成大量電線被強風吹斷，無雨狀態導致鹽塵害更加惡化，引取電力設備開關故障，斷線線路修復之後因鹽塵害導致電力多次送電失敗，因此造成全縣大量停電事故頻傳，台電公司緊急動員投入搶修，並尋求新竹、台中及苗栗區處支援搶修。

雲林縣截至今晚9時，仍有四千多戶停電，縣府為此成立應變中心。圖／雲林縣政府提供
雲林縣截至今晚9時，仍有四千多戶停電，縣府為此成立應變中心。圖／雲林縣政府提供

停電 台電 雲林

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