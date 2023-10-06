BMW自撞護欄竟肇逃 警逮駕駛原來是：心情不好

王姓男子昨天清晨6點多駕車行經桃園市桃園區三民路1段時，意外衝撞路旁施工圍籬，肇事後未停車即逃離，桃市警桃園分局據報，追緝近1時在龜山發現王男，雙方展開追逐直到王男又撞上人行道石墩卡住棄車逃，最後摔落河堤就逮，發現他的酒測值為0，只因心情不好才肇禍。

桃園分局說明，41歲王姓男子昨天上午6點30分駕駛白色BMW自小客行經三民路一段時，不慎衝撞路旁施工圍欄後迅速離去。

桃園警察分局青溪派出所獲報前往現場，發現王男往龜山方向行駛，隨即發動攔截圍捕，警員藤民祺及張彭宥不到一小時即在龜山區自強西路發現白色BMW的行蹤。

青溪所員警上前欲攔停車時，王男見員警追上來，竟急踩油門加速逃逸，中途因閃避車輛自撞人行道石墩後，車頭卡住無法動彈，王男隨即棄車拔腿往河堤狂奔，不慎跌落河堤只得就違，所幸送醫後並無大礙，員警將其壓制後實施酒測為0。