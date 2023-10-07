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強風飛來床墊奪命 機車撞上1死1傷
小犬颱風肆虐，彰化沿海風勢大，27歲許姓男子前天清晨騎機車載著施姓友人，沿台17線沿海路欲前往鹿港途中，突然撞上被強風吹到路面的廢棄床墊而人車倒地，許姓男子當場無呼吸心跳，急救到昨天中午仍不治，後座的施男也飛出受到輕傷。警方查出，廢棄床墊是從附近工地旁工廠吹出，將追查來源及責任歸屬。
彰化縣消防局指出，前天清晨5時37分接獲報案，指線西鄉沿海路一段73號前，有民眾車禍受傷，救護車到場時，許姓機車騎士已沒有呼吸心跳，急救處置後送醫搶救，許男頭部顱內出血；另施姓僅肢體些微擦傷，自行就醫。
警方調查，27歲的許姓男子騎機車載著20歲的施姓男子，前天清晨沿線西鄉沿海路一段，由南往北行駛碰撞置於路上的廢棄床墊後，發生交通事故。警方調閱監視器，發現現場有兩張床墊，其中一個是在前天清晨4點03分飛到車道，許姓騎士是在清晨5時37分許行經，疑因未注意路況，撞上廢棄床墊才發生車禍。
警方已查出廢床墊是附近工地旁的工廠遭強風吹出，但工廠已廢棄多時，正追查床墊所有人，並釐清責任。
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