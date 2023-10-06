影／新北台65線傳火燒車意外！汽車發巨響狂冒濃煙 4人急逃

李姓男子開車載著三名友人，沿著新北市台65線快速道路新莊往板橋方向，途中行經5公里處，李男聽見車底盤發出巨響旋即冒出火煙，他趕緊人車停靠路肩通知119協處。新北市消防局獲報出動人車趕抵，布水線將火撲滅，現場沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，李姓男子（34歲）今天晚上7時許開車載同3名友人，沿著新北市新莊區台65線板橋往新莊方向，途中行經5K處（近新莊出口匝道）李男聽見車輛底盤發出巨大聲響，隨後既見引擎冒煙起火。

李男趕緊人車往路肩停靠，旋即與車內3有衝下車，通報119到場救援。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，火勢於晚上7時18分左右撲滅，所幸未波及其他路過人車，現場沒有人受傷，起火原因有待火場鑑識人員調查釐清。