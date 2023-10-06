聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北台65線傳火燒車意外！汽車發巨響狂冒濃煙 4人急逃
李姓男子開車載著三名友人，沿著新北市台65線快速道路新莊往板橋方向，途中行經5公里處，李男聽見車底盤發出巨響旋即冒出火煙，他趕緊人車停靠路肩通知119協處。新北市消防局獲報出動人車趕抵，布水線將火撲滅，現場沒有人受傷，起火原因待查。
據了解，李姓男子（34歲）今天晚上7時許開車載同3名友人，沿著新北市新莊區台65線板橋往新莊方向，途中行經5K處（近新莊出口匝道）李男聽見車輛底盤發出巨大聲響，隨後既見引擎冒煙起火。
李男趕緊人車往路肩停靠，旋即與車內3有衝下車，通報119到場救援。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，火勢於晚上7時18分左右撲滅，所幸未波及其他路過人車，現場沒有人受傷，起火原因有待火場鑑識人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言