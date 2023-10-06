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影／不滿被瞄一眼…莽男竟持刀「千年殺」捅人屁股 警3小時循線逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓男子前晚疑似在新北市街頭不爽被人瞄一眼，竟持彈簧刀涉嫌朝吳姓男子屁股捅一刀，轄區海山警方獲報調閱監視器畫面，於案發後3小時循線在蘆洲區逮人，警詢後依傷號罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局前晚7時許獲報，在板橋區中正路上有人遭利器刺傷，輖區派出所巡邏員警與消防局救護人員迅速趕抵現場，發現傷者吳姓男子（41歲）右臀部有一處約1.5公分穿刺傷，經送往亞東醫院包紮治療後，無生命危險。

吳男表示，當時正欲步行返家，就在住家附近突遭一名男子涉嫌持利器刺傷屁股。警方調閱案發地點周邊路口監視器影像，發現犯嫌行凶後，徒步跑離並隨機攔搭乘計程車，一路逃逸至蘆洲區長安街，員警追至犯嫌下車地點察看，於前晚10時31分發現涉案的張姓男子（23歲）就在附近徘徊，當場逮捕並從其身上搜出犯案工具彈簧刀1把，張男落網後，辯稱行凶動機是因與被害人擦身而過時，不爽遭對方以不友善的眼神狠瞄了一眼，一時氣憤才會持隨身攜帶的彈簧刀傷人。

據了解，吳姓被害人曾與人合夥經營販售保健食品，今年初因理念不合拆夥後，因帳目及後續財物分配衍生糾紛，目前正在進行民事訴訟官司，懷疑案情並非如張嫌所言如此簡單，不排除幕後另有隱情，將進一步調查釐清。

新北市張姓男子（中）前晚疑似在板橋區街頭不爽被人瞄一眼，涉嫌竟持彈簧刀朝吳姓男子屁股捅一刀，轄區海山警方獲報調閱監視器畫面，於案發後3小時循線在蘆洲區逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子（中）前晚疑似在板橋區街頭不爽被人瞄一眼，涉嫌竟持彈簧刀朝吳姓男子屁股捅一刀，轄區海山警方獲報調閱監視器畫面，於案發後3小時循線在蘆洲區逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子前晚疑似在板橋區街頭不爽被人瞄一眼，涉嫌竟持彈簧刀朝吳姓男子屁股捅一刀，轄區海山警方獲報調閱監視器畫面，於案發後3小時循線在蘆洲區逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子前晚疑似在板橋區街頭不爽被人瞄一眼，涉嫌竟持彈簧刀朝吳姓男子屁股捅一刀，轄區海山警方獲報調閱監視器畫面，於案發後3小時循線在蘆洲區逮人。記者王長鼎／翻攝

監視器 新北

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