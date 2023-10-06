影／彰化颳強風…天外飛來床墊擊飛騎士釀1死1傷 恐怖畫面曝光

小犬颱風肆虐，彰化沿海風勢大，有廢棄床墊被強風吹上車道，27歲許姓男子昨天清晨騎機車載施姓友人行經，在線西鄉台17線沿海路撞上，兩人噴飛近20公尺，許當場無呼吸心跳，送醫後今天中午仍不治，施則受輕傷。警方查出，廢棄床墊是附近工廠吹出，不過地主及承租人均不承認是床墊所有人，警方將追查釐清肇事責任。

警方指出，27歲的許姓男子騎機車載著20歲的施姓男子，昨天清晨沿線西鄉沿海路一段由南往北行駛，碰撞置於路上的廢棄床墊，當場人車倒地，許男當無呼吸心跳，經救護人員先送往鹿基醫院急救，再轉送往彰基醫院急救，因頭部顱內出血，經急救後，到今天中午搶救無效，施男則四肢受擦傷，自行送醫。

警方調閱監視器，發現機車撞及的床墊，是在昨天清晨4點04分飛到車道，許姓騎士是在清晨5時37分許行經，疑因未注意到路況，撞上廢棄床墊才發生車禍，當時人車倒地後，兩人都噴飛約20公尺，許男頭部受到重創，施男則是四肢擦傷。

警方查出廢床墊是置放在緊鄰道路的一處鐵皮工廠空地，共置放兩張相疊的廢棄床墊，其中一張床墊被強風吹了約10公尺，橫在車道上才肇事，但工廠已廢棄多時。警方找到工廠承租人與地主，均稱廢床墊他們他們所有，警方將進一步查明釐清責任。

廢棄床墊被強風吹到車道造成一死一傷的車禍事故，是否歸列為小犬颱風的災情死亡統計？彰化縣消防局表示，必須經警方調查，證實此一車禍與小犬颱風有因果關係，消防局才會通報為災情。