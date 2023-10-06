汐止23歲女疑情緒不穩…竟持刀狂砍母親及妹妹 遭強制送醫治療

新北市23歲曾姓女子今天疑情緒不穩，涉嫌持水果刀揮舞劃傷母親及妹妹，所幸二人經送醫急救無生命危險，曾女經衛生所人員評估後，由警方及救護人員強制送醫治療。

新北市汐止警方今天凌晨12時許獲報，汐止區伯爵街一處住宅內傳噪音擾民，其中還夾雜女子尖叫及爭吵聲，警方會同消防人員前往查看，發現23歲曾姓女子疑情緒不穩，涉嫌持水果刀揮舞劃傷母親及妹妹，所幸2人的傷勢都集中在雙手、雙腳，其中曾母的頭部、頭皮還有多處被劃傷，經送汐止國泰醫院治療後，無生命危險。

據了解，曾女平日與52歲母親與15歲的妹妹同住，近來情緒不穩，常常喃喃自語，今天凌晨突然在臥房內製造大量噪音，吵醒曾母敲門制止，曾女聽不進勸言，反跑到廚房拿水果刀攻擊曾母與妹妹。

涉嫌持刀傷人的曾女因情緒不穩定，警方以強制力當場逮捕，並經衛生所人員評估後，將曾女強制送內湖三軍總醫院醫治療。