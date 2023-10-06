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明揚大火釀死傷…遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

高雄酒駕肇事率九月底前降2成5 國慶4天連假警方大執法

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市加強取締酒駕，統計今年初至9月底，發生酒後駕車肇事201件，明顯相較去年同期265件，減少近2成4，為避免接下來的國慶連假民眾飲宴餐敘增加，從今天起連續4天將取締大執法，動員17個分局多點式路檢，仁武分局近日還特別前往馬禮遜美國學校，向學生犯罪宣導以及吹酒測體驗。

高雄市警察局交通大隊指出，今年酒駕肇事的比例有顯著下降趨勢，警方除了透過各式宣導外，更加強交通執法，於飲酒熱點及易肇事路段周邊，列為經常路檢處所，亦編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查。

不過，兩天前高雄梓官才發生男子凌晨飲酒上路，開車醉倒慢車道的離譜案件，男子從凌晨時分睡到上午四時許，當員警敲他車窗，而男子驚醒後，居然還訝異頻問警方「我停這樣嗎？」讓員警直搖頭。

今年八月底，岡山分局才處理一起酒駕死亡車禍，而肇事者不僅當場肇逃，甚至十年內還有多次累犯紀錄，而只因他貪圖方便不請代駕開車，造成一個家庭幸福破碎。

高雄市政府警察局呼籲，民眾酒後應指定代駕，並要求餐飲業者落實代客叫車及指定駕駛等服務，避免酒後肇事憾事發生。此外，由於警方加強臨檢工作，也讓不少通緝在逃的犯嫌一一現形，高雄市警局表示，從今天起連續4天將取締大執法，動員17個分局多點式路檢，透過強力取締作為，展現警方執法決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市國慶連假四天將加強酒駕臨檢。記者古和純／攝影
高雄市國慶連假四天將加強酒駕臨檢。記者古和純／攝影

高雄市 酒駕 警察 國慶

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