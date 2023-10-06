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明揚大火釀死傷…遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

家庭糾紛女子持刀劃傷母親妹妹 警方強制送醫

中央社／ 新北6日電

新北市曾姓女子因家庭糾紛，疑情緒激動，今天凌晨持刀劃傷母親與妹妹，警方與消防據報將傷者送醫。警方說，經衛生所評估，將曾女強制送醫。

汐止警分局社后派出所所長林裕益透過影片表示，今天凌晨0時44分許，接獲消防局119勤務中心轉報，汐止區伯爵街住戶有傷者遭家人持刀劃傷事件。

警方到場發現，一女性住戶及其小女兒身上有刀傷，警方協助消防救護人員包紮，將意識清楚、無生命危險的2名傷者送醫。

警方初步調查，52歲楊婦與23歲大女兒曾女、15歲小女兒3人同住。楊婦指稱，遭大女兒持刀傷害。因大女兒情緒激動，警方通報衛生所派員到場評估，先將23歲的曾女強制送醫，後續依規定通報新北市家庭暴力暨性侵害防治中心。

警方說，曾女因情緒激動，持刀子劃傷家人。警方已積極協助善後，將等母親及妹妹出院再製作筆錄，詢問是否需提告傷害告訴。

家防中心主任許芝綺告訴中央社記者，曾女行為已觸犯刑法傷害罪嫌與家庭暴力防治法，目前傷者、涉嫌人仍就醫，將等傷勢復原，會與家屬討論未來的家庭支持體系與照顧計畫、安全計畫等，妥善予以協助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

汐止 家庭暴力

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