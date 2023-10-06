新竹女棄養28隻犬貓 基隆先重罰24萬 批竹縣動保員當幫凶

新竹縣馬姓女子積欠房租遭房東趕出，上月底帶19隻貓和9隻狗流落湖口街頭，後被送到新竹縣動保所安置，但馬女堅持領走要送回基隆老家。基隆動保所發現，28隻犬貓由新竹動保人員載送至基隆，但未確認是否已獲妥善安置即離去，後來馬女將犬貓棄置山區，重罰24萬元，並通報新竹縣政府政風處調查，追究新竹縣相關公務員有無疏失責任。

基隆市動保所10月3日接獲何姓愛媽表示，暖暖區東勢坑山區突增10多隻外來貓隻，動保所研判應為大量惡意棄養，調查後找到9狗11貓完成造冊，查出棄養行為人馬姓女子到案。

動保所比對10月3日本報刊登，新竹動保所協助馬小姐自竹北動物收容所領回19隻貓及9隻狗，並協助載運至基隆新聞，得知新竹縣公務員協助載到基隆。

市長謝國樑指示動保所對棄養行為人嚴懲，流落失蹤8貓盡速捕獲，另追究新竹縣相關公務員有無刑事責任。

產發處長林鼎超表示，經動保所調查發現棄養行為人馬小姐居住於新竹縣湖口鄉，因失去工作無法繳付房租，9月20日遭房東趕出，遂帶著所飼19隻貓及9隻狗，總計28隻犬貓流落新竹縣街頭，經新竹縣議員朱健銘發現，並於20日協調28隻犬貓至竹北動物收容所收容。

動保所說，9月23日新竹縣動保所3名人員駕駛2輛單位所屬公務車，將馬小姐及28隻犬貓載至基隆市七堵區八德路17巷工廠前即離去。馬小姐當晚帶著犬貓至櫻花公園，但遭公園管理單位驅趕，9月24日下午4時獲一對陳姓情侶發現並協助，25日晚間將貓載至她的白姓友人位於瑞芳四腳亭工作地，有動保志工無償協助提供犬貓及馬小姐房子暫居。

豈料，26日凌晨馬小姐將至少12隻多數未絕育貓隻惡意棄養東勢坑山上，25日1隻公貴賓遭車撞死。

動保所將對馬小姐依違反動物保護法惡意棄養罰15萬元、飼養犬貓未寵物登記罰3千元、未狂犬病注射罰3萬元、未絕育罰5萬元、使動物遭受死亡罰1萬5千元，合併處罰鍰24萬8千元，並沒入所有犬貓，禁止她飼養寵物。