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颱風假前夕...國中女保全關鐵門突俯臥跪地身亡 相驗死因出爐

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高雄某國中女保全關鐵門突俯臥跪地身亡　相驗死因出爐

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區某國中一名張姓女保全，前天因小犬颱風來襲，市府宣布晚上停班停課，張疑欲關鐵門時，身體不適俯臥跪地不起，由於當晚風勢強勁，無人經過校門，直到昨上午11時許才被到校老師發現報警，但張已死亡；檢警今天上午相驗，調查死因為心肺衰竭。

鳳山警分局過埤派出所警方昨天上午11時許，接獲轄內一所國中學校老師報案，指一名女保全人員倒臥在校園電動鐵門旁；警消趕抵現場查看，發現是學校聘僱的張姓女保全員（59歲），但張早已氣絕身亡。

鑑識人員初步查看張女，發現她身體並無外傷；經調閱監視畫面釐清案情，發現由於市府宣布昨晚停班停課，張女在傍晚5時以前巡視校園之際，疑準備關閉大門鐵門，但人卻在大門處時，疑因身體不適俯臥跪地，過程中，並無其他人經過，也無外力介入。

由於前晚小犬狂風吹襲，街上少有人煙，直到昨天上午11時許，才被人發現； 校方表示，前天下午因為颱風，學生沒上第8堂課，大概4點就放學，師生陸續離開學校。

校方指出，保全人員上班時間是早上7點到11點、下午1點到5點，中間時間由工友替補。昨上午11點多，有老師到學校查看，才發現張倒臥大門處。

檢警今天上午進行死者遺體相驗，發現死因為心肺衰竭，已交由家屬處理後事事宜；校方指出，這名女保全今年3月到學校服務，待師生很親切，也叫的出部分學生的名字，很有服務熱忱，已聯絡保全公司協助處理後事。

高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，昨天上午11時許才被學校老師發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝
高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，昨天上午11時許才被學校老師發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝
高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，昨天上午11時許才被學校老師發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝
高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，昨天上午11時許才被學校老師發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝

保全 小犬颱風

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