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貨車櫃勾斷電線火花四濺 險釀火災追原因
巫姓貨車司機前天開車行經新北市新莊區一處巷弄，車櫃後上方不慎勾斷路旁住戶牆邊外露電線，導致火花四濺電線當場起火。新北市消防局獲報出動人車趕抵，火勢已經熄滅，現場沒有人受傷，確切起火原因有待調查釐清。
據了解，巫姓男子（45歲）為一名貨車司機，這個月4日中午12時許他開著一輛貨車，行經新北市新莊區永安街181號前，其貨車車斗櫃右上方，不慎勾斷住戶牆面外露電線，導致花火四濺當場起火。
新北市消防局獲報出動人車趕抵火勢已經熄滅，所幸現場沒有延燒沒有人受傷，確切起火原因及責任歸屬，有待後續火場鑑識人員調查後才能釐清。
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