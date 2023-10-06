貨車櫃勾斷電線火花四濺 險釀火災追原因

巫姓貨車司機前天開車行經新北市新莊區一處巷弄，車櫃後上方不慎勾斷路旁住戶牆邊外露電線，導致火花四濺電線當場起火。新北市消防局獲報出動人車趕抵，火勢已經熄滅，現場沒有人受傷，確切起火原因有待調查釐清。

據了解，巫姓男子（45歲）為一名貨車司機，這個月4日中午12時許他開著一輛貨車，行經新北市新莊區永安街181號前，其貨車車斗櫃右上方，不慎勾斷住戶牆面外露電線，導致花火四濺當場起火。