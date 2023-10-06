北市百齡高中旁機車事故釀2傷 男送醫搶救恢復心跳
台北市士林區承德路四段今晨發生機車事故，現場1名年約64歲男騎士當場失去呼吸心跳，經送醫急救已恢復心跳，持續治療中，另名女騎士則全身多處擦挫傷，所幸無大礙，也送醫治療，警方目前已介入釐清肇事過程及原因。
台北市消防局表示，上午6時55分獲報，市立百齡高中旁，承德路四段上，有兩輛機車發生車禍，現場一名男子無呼吸心跳，救護人員到場將其送醫救治。
警方調查，現場是64歲張姓男子，騎乘機車沿承德路四段南往北方向行駛，車頭與前方29歲張姓女子所騎機車碰撞，兩人倒地，張男當場失去呼吸心跳，送新光醫院搶救，目前已恢復心跳，持續治療中，張女則全身多處擦挫傷，所幸無大礙，送陽明醫院治療。
員警初查，張女酒測值為0，張男則在醫院抽血檢驗，酒測值待釐清，現場初判張男騎車未注意車前狀況，確切肇事原因及過程，仍待調查釐清。
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