明揚大火4勇消今聯合公祭 明揚：深且反省痛定思痛
專門製作高爾夫球明揚國際科技公司9月22日廠區大火爆炸，4勇消殉職、6名員工罹難，逾百人輕重傷。今在屏東縣立體育館舉行四名勇消聯合公祭與追思會，蔡英文總統出席授褒揚令。明揚今發新聞稿表示，公司深切反省痛定思痛。
明揚國際科技公司今表示，9月22日發生令人悲痛的工安意外，國家損失4位盡忠職守的消防員，明揚國際也失去6位認真負責的同仁，公司深切反省更深感哀慟。今天聯合公祭追悼殉職的消防弟兄最後一程，明揚國際會痛定思痛，在此悼念不幸身亡的消防員和公司同仁。
明揚國際重申，對於這次發生不幸的工安事故，絕對負責到底，目前已設置5億元信託基金，並已成立律師團負責處理此次事故相關補償方案，未來針對傷亡者一定從優補償，明揚國際會善盡責任，以表達愧疚之情。
明揚國際表示，將以此事件為戒，未來在工作環境上，任何時候、任何狀況都要以工安為最優先，明揚國際將尋求工安專家組成專業團隊，嚴格監督及把關，打造一個高標準、高規格的工安環境，守護同仁們的工作安全，落實政府和主管機關的法規及工安政策，以慰不幸罹難者在天之靈。
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