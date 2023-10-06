屏東明揚大火4勇消殉職今公祭 蔡英文授褒揚令 家屬喊要真相

專門製作高爾夫球明揚國際科技公司9月22日廠區大火，4勇消殉職、6名員工罹難，逾百人輕重傷。今在屏東縣立體育館舉行四名勇消聯合公祭與追思會，蔡英文總統出席授褒揚令，公祭前4名殉職消防員家屬及消防員工作權益促進會開記者會傳達家屬訴求，請縣府主動對家屬召開事故的聯合公開說明會，完整交代案情與搶救程序。

明揚國際科技公司9月22日廠區大火，4勇消殉職、6名員工罹難，逾百人輕重傷。今在屏東縣立體育館舉行四名勇消聯合公祭與追思會，蔡英文總統出席授褒揚令。記者張已亷／攝影

屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒、施寶翔，0922明揚大火中殉職，今聯合公祭。屏東今下著雨，家屬今與消防員工作權益促進會在公祭會場前開記者會，殉職勇消陳柏翰家屬代表，表達三項訴求，請屏東縣政府針對明揚大火殉職案，承諾火災調查報告書公布時間，並主動對家屬召開「聯合公開說明會」交代案情及搶救程序；請內政部開放家屬參與災害事故調查會；支持消防員工作權益促進會「顧職安」訴求，全面納入職安法。

陳柏翰的家屬范力文說，對於火災原因，因為調查不公開，就算是家屬也不知道真正情況，縣府僅回答會儘速調查，但何時會給答覆，召開說明會，都沒有明確時間表，希望家屬能參與調查；明揚公司說有做五億元信託，希望可以公開信託契約書，有沒有保障到家屬，縣府有用明揚大火募集捐款專戶，到底後續用途，有沒有將善款用到對的地方，要能實質幫助家屬與受傷員工。

屏東縣消防局第一大隊長陳弈說，火災調查原因地檢署仍在調查中，須等到地檢署偵查終結才有辦法對外界說明。後續善款運用，現已成立關懷群組，追思會結束後，會邀請家屬加入，屆時會成立善款運用委員會，請家屬推派代表進入委員會，了解善款使用情況。後續檢討部分，中央與縣府都持續檢討，彙整事件發生搶救經過，召開檢討會，檢討後續精進作為。

家屬表示，感謝各界，包含政府方面這幾天的慰問，但除了慰問外，家屬至今拿不到政府任何有關家人殉職的說法，家屬的請求僅是卑微的希望，可以得到殉職的真相，但國家並未開放家屬參與內政部的災害事故調查會機制。

消防員工作權益促進會指出，2021年喬友大火，當時消防員工作權益促進協會即有要求開放家屬參與相關的殉職調查，可惜過了兩年，當殉職案再度發生，國家仍舊讓家屬失望， 仍然沒有對於殉職消防員家屬了解真相的機會。