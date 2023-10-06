遭恐嚇「3天不撤告全家會出事」 謝佩芬報案提告3罪

民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人謝佩芬近日收到電子恐嚇信，並遭冒名向多處政府機關官網留言，昨向中山警分局民權一派出所報案提告，全案偵辦中。

謝佩芬在臉書貼文，指出昨天接獲多封電子恐嚇信，威脅在3天內對林裕紘、許哲賓撤告，否則「全家會出事」，為保護家人及團隊，他晚間隨即到派出所報案。

貼文表示，身為年輕女性，知道投身公共事務有諸多險阻，身為立委參選人，知道肩上背負著社會重擔，不會因為做對的事遭恐嚇，就向惡勢力低頭，更不會因有特定勢力阻撓，就因此放棄守護民主、追求正義。