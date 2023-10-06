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小犬肆虐吹飛2床墊擋路 機車撞上釀兩人輕重傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

小犬颱風肆虐，彰化沿海風勢大，27歲許姓男子昨天清晨騎機車載著施姓友人，沿著台17線沿海路欲前往鹿港途中，突然撞上被強風吹到路面的廢棄床墊，當場人車倒地，許姓男子當場無呼吸心跳，昏迷指數3，後座的施男也飛出受到輕傷，均送鹿基急救，警方查出，廢棄床墊是附近工地旁工廠吹出，將追查床墊來源及責任歸屬。

彰化縣消防局指出，是在昨天清晨5時37分接獲報案，指線西鄉沿海路一段73號前，有民眾車禍受傷，救護車到場時，許姓機車騎士已沒有呼吸心跳，急救處置後，送往鹿基醫院搶救，另施姓僅肢體些微擦傷，自行前往醫院就醫。

警方調查，27歲的許姓男子騎機車載著20歲的施姓男子，昨天清晨沿線西鄉沿海路一段，由南往北行駛碰撞置於路上的廢棄床墊後，發生交通事故，當無呼吸心跳，經救護人員先送往鹿基醫院急救後，再轉送往彰基醫院急救。許男頭部顱內出血，尚在急救中，酒測值0，施男則四肢受擦巷傷。

警方調閱監視器，發現現場有兩個床墊，其中一個是在昨天清晨4點03分飛到車道，許姓騎土是在清晨5時37分許行經，疑因未注意到路況，撞上廢棄床墊才發生車禍。警方已查出廢床墊是附近工地旁的工廠遭強風吹出，但工廠已廢棄多時，目前正追查廢棄床墊所有人，並釐清責任。

彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉台17線沿海路昨天清晨發生兩名共乘機車男子，撞上被強風吹到馬路上的廢棄床墊，人車倒地，一重傷一輕傷。圖／民眾提供

床墊 小犬颱風 機車騎士

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