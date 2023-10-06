騙到475萬元還不夠 台南警超商智取2名車手 法院裁押
台南市警一分局9月中旬接獲40多歲李姓工程師報案，稱遭假投資群組詐騙475萬多元，詐騙集團慫恿他繼續投入資金107萬元，以利日後出金，警方將計就計前天在崇德路上某超商埋伏，見27歲李姓車手取款時一湧而上，並逮捕26歲鍾姓接應車手，2人移送檢方複訊後聲押獲准。
市警一分局德高派出所警員林任縈受理這起詐騙案後，持續關懷李姓工程師，得知詐團食髓知味，不斷慫恿他繼續投入資金107萬元，以利日後出金。所長高銀泉獲知案情後成立專案小組調查、蒐證，並與李男保持聯繫。
直至前天下午3時許，警方在東區崇德路上某超商埋伏，見詐騙車手取款後，隨即一湧而上，當場逮捕李姓、鍾姓2名車手，當場查扣手機、工作證、契約書、印章等證物外，查獲K他命1包、毛重0.75公克及K盤1個。
警方詢問後，依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將2車手移送台南地檢署偵辦，檢方認2人涉嫌重大且逃亡、串供之虞，向台南地院聲請羈押，經法院裁定羈押。另違反毒品危害防制條例部分則函請偵查隊裁處。
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