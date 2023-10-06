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中颱小犬來襲桃園區強風樹倒水塔飛 桃警出手神救援
中颱小犬前天來襲，在蘭嶼帶來17級以上強陣風，刷新台灣氣象史最大陣風觀測紀錄，其實全國其他縣市的風勢也不小，桃園市桃園區永康街1棟3層樓高的透天厝位於3樓頂的2個白鐵水塔竟然被陣陣強風吹離，1個掉下1樓，另個卡在圍牆邊險象環生，幸經桃市警桃園分局埔子派出所員警據報到場，先封鎖路段，再爬上樓頂將水塔搬離，20分鐘解除危機。
桃園分局說明，埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞接獲永安里長莊育達通報，表示永康街某民宅樓頂的水塔遭強風吹走，1個直接掉在1樓門前馬路上，另1個疑似被管線拖住吊在樓頂圍牆上，風一吹就搖搖晃晃不知何時會掉下來砸傷人車。
埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞接獲永安里莊育達里長通報，隨即趕赴現場先封鎖周邊路段，兩人上樓查看，發現水塔僅被一根電線拖著，隨時有砸落的危險，於是把電線剪斷合力將水塔搬到安全位置，20分鐘內解除危機，警方迅速機警的處置作為獲得里長伯及住戶的肯定。
桃園分局表示，同個時段龍安派出所也接獲民眾報案，表示龍安街152巷口一處私人用地一顆高約3公尺半、碗口粗的樹木，也因不堪強風吹襲傾倒在路上阻礙往來交通，員警獲報立即前往現場，封鎖路段進行交通疏導，同時與居民輪流使用鋸子，將樹木鋸成數段搬離路道，30分鐘內將障礙排除恢復交通順暢。
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