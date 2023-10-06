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中颱小犬來襲桃園區強風樹倒水塔飛 桃警出手神救援

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中颱小犬前天來襲，在蘭嶼帶來17級以上強陣風，刷新台灣氣象史最大陣風觀測紀錄，其實全國其他縣市的風勢也不小，桃園市桃園區永康街1棟3層樓高的透天厝位於3樓頂的2個白鐵水塔竟然被陣陣強風吹離，1個掉下1樓，另個卡在圍牆邊險象環生，幸經桃市警桃園分局埔子派出所員警據報到場，先封鎖路段，再爬上樓頂將水塔搬離，20分鐘解除危機。

桃園分局說明，埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞接獲永安里長莊育達通報，表示永康街某民宅樓頂的水塔遭強風吹走，1個直接掉在1樓門前馬路上，另1個疑似被管線拖住吊在樓頂圍牆上，風一吹就搖搖晃晃不知何時會掉下來砸傷人車。

埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞接獲永安里莊育達里長通報，隨即趕赴現場先封鎖周邊路段，兩人上樓查看，發現水塔僅被一根電線拖著，隨時有砸落的危險，於是把電線剪斷合力將水塔搬到安全位置，20分鐘內解除危機，警方迅速機警的處置作為獲得里長伯及住戶的肯定。

桃園分局表示，同個時段龍安派出所也接獲民眾報案，表示龍安街152巷口一處私人用地一顆高約3公尺半、碗口粗的樹木，也因不堪強風吹襲傾倒在路上阻礙往來交通，員警獲報立即前往現場，封鎖路段進行交通疏導，同時與居民輪流使用鋸子，將樹木鋸成數段搬離路道，30分鐘內將障礙排除恢復交通順暢。

桃市桃園區龍安街152巷口私人土地高約3.5公尺的大樹也不敵小犬強風倒下擋道，桃市警桃園分局龍安派出所員警獲報立即前往現場，封鎖路段進行交通疏導，同時與居民輪流使用鋸子，將樹木鋸成數段搬離，30分鐘內將障礙排除恢復交通順暢。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區龍安街152巷口私人土地高約3.5公尺的大樹也不敵小犬強風倒下擋道，桃市警桃園分局龍安派出所員警獲報立即前往現場，封鎖路段進行交通疏導，同時與居民輪流使用鋸子，將樹木鋸成數段搬離，30分鐘內將障礙排除恢復交通順暢。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區龍安街152巷口私人土地高約3.5公尺的大樹也不敵小犬強風倒下擋道，桃市警桃園分局龍安派出所員警獲報立即前往現場，封鎖路段進行交通疏導，同時與居民輪流使用鋸子，將樹木鋸成數段搬離，30分鐘內將障礙排除恢復交通順暢。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區龍安街152巷口私人土地高約3.5公尺的大樹也不敵小犬強風倒下擋道，桃市警桃園分局龍安派出所員警獲報立即前往現場，封鎖路段進行交通疏導，同時與居民輪流使用鋸子，將樹木鋸成數段搬離，30分鐘內將障礙排除恢復交通順暢。記者陳恩惠／翻攝
中颱小犬帶來陣陣強風來襲，桃市桃園區永康街某棟透天厝的2個水塔竟然被吹飛，1個掉門前、另個卡在樓頂牆邊搖搖欲墜，幸經桃市警桃園分局埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞據報趕往處理，讓行經人車免於被砸的恐懼。記者陳恩惠／翻攝
中颱小犬帶來陣陣強風來襲，桃市桃園區永康街某棟透天厝的2個水塔竟然被吹飛，1個掉門前、另個卡在樓頂牆邊搖搖欲墜，幸經桃市警桃園分局埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞據報趕往處理，讓行經人車免於被砸的恐懼。記者陳恩惠／翻攝
中颱小犬帶來陣陣強風來襲，桃市桃園區永康街某棟透天厝的2個水塔竟然被吹飛，1個掉門前、另個卡在樓頂牆邊搖搖欲墜，幸經桃市警桃園分局埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞據報趕往處理，讓行經人車免於被砸的恐懼。記者陳恩惠／翻攝
中颱小犬帶來陣陣強風來襲，桃市桃園區永康街某棟透天厝的2個水塔竟然被吹飛，1個掉門前、另個卡在樓頂牆邊搖搖欲墜，幸經桃市警桃園分局埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞據報趕往處理，讓行經人車免於被砸的恐懼。記者陳恩惠／翻攝
中颱小犬帶來陣陣強風來襲，桃市桃園區永康街某棟透天厝的2個水塔竟然被吹飛，1個掉門前、另個卡在樓頂牆邊搖搖欲墜，幸經桃市警桃園分局埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞據報趕往處理，讓行經人車免於被砸的恐懼。記者陳恩惠／翻攝
中颱小犬帶來陣陣強風來襲，桃市桃園區永康街某棟透天厝的2個水塔竟然被吹飛，1個掉門前、另個卡在樓頂牆邊搖搖欲墜，幸經桃市警桃園分局埔子派出所巡佐黃國樑及警員賴郁鈞據報趕往處理，讓行經人車免於被砸的恐懼。記者陳恩惠／翻攝

桃園 透天厝 小犬颱風

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