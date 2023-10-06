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影／超商客人無意聽見婦人投資對話 偷報警逮車手助她保住23萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鼓山本周二有男子在華榮路超商消費時，目睹疑似車手與婦人面交取款，尤其兩人間的「投資對話」越聽越不尋常，男子介入勸說後，得知69歲詹姓婦人當時正準備交付23萬元投資股票，男子熱心協助報警；而警方一到，揭穿詹婦眼前的「顧問經理」根本是初出茅廬的詐騙車手，當場逮捕上銬。

鼓山分局指出，詹婦日前加入網路股票投資群組，並下載詐騙「霖園APP」，看著每天群組內學員張貼滿滿現金照，詹婦深受誘惑，便對投資老師的話語深信不疑。

當天詹婦與「顧問經理」相約在超商內要交付投資款項23萬元，正好被一旁找位子休憩的熱心男子聽見，且二人對話中「投資」等關鍵字，讓男子直覺有異立刻報警，直等到員警趕來，男子還熱心協助警方釐清案情，並霸氣地說，「需要我出庭作證，也沒關係」。

但一開始，詹婦見員警上前來，仍不相信自己已遭詐騙，直到警方告知她，眼前這位「顧問經理」所攜帶的識別證身分並非本人時，詹婦才驚覺遇到詐騙集團，感嘆差點將23萬元的辛苦積蓄交了出去。

「還沒收到報酬。」32歲張姓男車手回覆警方，原來他才剛開始接到上游指示來面交取款，就被警方上銬逮捕，被依詐欺罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

警方查扣張姓男子身上的現金及相關物證。記者古和純／翻攝
警方查扣張姓男子身上的現金及相關物證。記者古和純／翻攝
熱心男子報警後，對員警說明案情。記者古和純／翻攝
熱心男子報警後，對員警說明案情。記者古和純／翻攝
警方進一步詢問詹婦及車手釐清案情。記者古和純／翻攝
警方進一步詢問詹婦及車手釐清案情。記者古和純／翻攝
詹婦手機上的詐騙群組對話。記者古和純／翻攝
詹婦手機上的詐騙群組對話。記者古和純／翻攝

詐騙集團 車手 超商 詐欺

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