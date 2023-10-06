影／超商客人無意聽見婦人投資對話 偷報警逮車手助她保住23萬

高雄鼓山本周二有男子在華榮路超商消費時，目睹疑似車手與婦人面交取款，尤其兩人間的「投資對話」越聽越不尋常，男子介入勸說後，得知69歲詹姓婦人當時正準備交付23萬元投資股票，男子熱心協助報警；而警方一到，揭穿詹婦眼前的「顧問經理」根本是初出茅廬的詐騙車手，當場逮捕上銬。

鼓山分局指出，詹婦日前加入網路股票投資群組，並下載詐騙「霖園APP」，看著每天群組內學員張貼滿滿現金照，詹婦深受誘惑，便對投資老師的話語深信不疑。

當天詹婦與「顧問經理」相約在超商內要交付投資款項23萬元，正好被一旁找位子休憩的熱心男子聽見，且二人對話中「投資」等關鍵字，讓男子直覺有異立刻報警，直等到員警趕來，男子還熱心協助警方釐清案情，並霸氣地說，「需要我出庭作證，也沒關係」。

但一開始，詹婦見員警上前來，仍不相信自己已遭詐騙，直到警方告知她，眼前這位「顧問經理」所攜帶的識別證身分並非本人時，詹婦才驚覺遇到詐騙集團，感嘆差點將23萬元的辛苦積蓄交了出去。