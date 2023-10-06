台南4歲女童颱風天溜出門逛大街 暖警請喝多多當保母

台南有名4歲陳姓女童昨下午4時許，趁著祖母外出，家中大門未緊閉空檔，竟溜出家門逛大街，經路人發現報警，市警二分局員警將她帶回派出所內安置，安撫女童的情緒，還請喝多多，頓時間變成了保母。警方利用查登資料協尋，找到家屬，家屬到派出所看到女童直說「好佳哉」。

家屬說，當時女童在家中休息，因祖母有要事待辦，所以趁女童在家休息之際趕緊外出，大門因未緊閉，導致女童自行溜出門遊玩逛大街。家屬對於警方和民眾的熱心協助再三致謝。

同時，警分局依規定製作兒童少年保護通報社會局辦理關懷訪視，確保勿再次發生。警方指出，依據兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧。所以家長切勿使兒童離開視線範圍，確保兒童安全。

市警二分局中正派出所巡佐劉昱成、警員邱黃秉義獲報，在中西區保安路段發現女童走失，需要警方協助。員警到場了解，發現她身上未攜帶任何可證明的文件，且不知回家的路，為了女童的安全，警方先帶回所內安置，並利用查登資料協助尋找女童家屬。