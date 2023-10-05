影／民進黨立委參選人曾柏瑜上午按鈴提告 傍晚立刻收恐嚇信

民進黨立委參選人曾柏瑜今天上午才偕同立委謝佩芬、高嘉瑜、議員吳沛憶到台北地檢署按鈴申告，要求檢方儘速偵辦許哲賓、Lin bay好油背後協同抹黑進口蛋的公關公司，今天傍晚立馬收到恐嚇電子郵件，曾柏瑜今晚立即向新店警方報案。警方表示，已依規定受理報案，並依相關電子郵件內容及發信IP位置全力進行追查。

農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘被恐嚇案經查是「自導自演」，協助林裕紘的友人許哲賓日前已被收押禁見，新北市立委參選人曾柏瑜今晚向新店警方報案，指稱今天收到一封有恐嚇意謂的電子郵件，裡面還附上槍枝及刀械照片，要求她撤回對林裕紘和許哲賓的提告，不然將對她及其家人好看。

曾柏瑜表示，收到恐嚇子郵件後，又發現兩封冒用其名義，寄給總統府及法務部的電子郵，指控她在101大樓及總統府裝設炸彈，將在明天早上10時引爆。她說，依其過去研究資訊站的經驗，這種恐嚇郵件的目的十分簡單，一方面是要她害怕，另一方面就是透過恐嚇與Lin bay好油事件做串聯，來誤導社會大眾是不是又有人在自導自演，混淆娊聽及社會大眾想法。